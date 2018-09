Togo: Les personnes interpellées viennent d'être libérées

La maison était déserte avant mon retour de la cachette. J'ai rencontré un enfant qui me disait que son papa a été aussi arrêté. Il était triste. Parmi les personnes arrêtées pour une destination inconnue selon les voisins, on peut citer monsieur EGBONE, ancien professeur du lycée de DJAGBLE, ELOM BOSSOH, l'entrepreneur ainsi que le propriétaire de la maison qui abritait la réunion. Il faut noter que c'est depuis l'annonce de cette réunion des jours avant que les forces de l'ordre ont assiégé la zone.

C'était sauve qui peut. Mais tout au long de la petite minute de curiosité, j'ai vu des responsables du PNP surtout ceux habillés en rouge maltraités comme des animaux. Ils étaient d'abord arrêtés et neutralisés avant de recevoir des coup de pieds sur le ventre et sur la tête. Le sort des responsables en tenue rouge était très déplorable. La zone était assiégée pendant pendant 1h 30. Les forces de l'ordre ont emporté les sièges.

