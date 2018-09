Congo-Kinshasa: Elections à la Fédération de handball - Amos Mbayo rempile pour quatre ans

Les autres membres élus sont le premier vice-président Adonis Ngambani, le deuxième vice-président Tshifutshi Mike, le troisième vice-président Paul-Gérard Sapu Kalimasi, le quatrième vice-président Jean-Marie Tshamala. Freddy Ntanga a été élu secrétaire général, secondé par James Mansakila Musungu. Le poste de trésorier général est revenu à Victoire Bwalibwa et Jacques Joseph Kazadi assumera les fonctions de trésorier général adjoint. Quatre membres complètent cette équipe, notamment Bosco Nzapangolombi, Sadou Sangwani, Paulin Tshibanda Tondoyi et Romain Mushid.

Amos Mbayo a pratiquement été candidat unique pour un autre mandat de quatre ans à la tête de la Féhand qu'il préside depuis 2014. « Au nom du nouveau comité élu et à mon nom propre, je tiens à remercier tous les sociétaires qui ont encore renouvelé leur confiance à mon comité. Nous promettons de travailler toujours pour l'intérêt de cette discipline. Cette fois-ci, nous pensons l'amener encore plus loin », déclarait Amos Mbayo Kitenge, à l'issue de son élection organisée en marge de la 35e édition de la Coupe du Congo de handball. Cette édition qui s'est déroulée à Kinshasa a été remportée chez les messieurs par Jeunesse sportive de Kinshasa et chez les dames par HC Héritage.

