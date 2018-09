Afrique: CAN Cameroun 2019 - Le Congo n'a plus droit à l'erreur

Les Diables rouges ont été tenus en échec, le 9 septembre au stade Alphonse-Massamba-Débat 1-1, par les Warriors du Zimbabwe en match comptant pour la deuxième journée des éliminatoires de la compétition.

Les Congolais, battus lors de la première journée par les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), ont encore laissé filer les points alors qu'une victoire à domicile devrait leur faire énormément du bien. Au finish, la déception est énorme.

Le Congo reste troisième avec un petit point, soit trois de moins que le Zimbabwe et la RDC. Il doit encore sa survie dans cette compétition grâce au nul d'un but partout concédé par les Léopards à Monrovia devant le Liberia.

Les Congolais qui auront une fois de plus l'avantage d'évoluer dans leurs propres installations n'ont plus droit à l'erreur. Ils doivent à tout prix gagner leur prochain match du 10 octobre contre les Libériens pour avoir leur destin en main. Or la victoire en compétition officielle fuit les Diables rouges depuis la dernière journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) qui s'est jouée au Gabon en 2017. Le Congo avait battu, le 4 septembre 2016 à Kintélé, la Guinée Bissau 1-0.

Il faudrait un sursaut d'orgueil. C'est, d'ailleurs, ce qui a manqué aux Diables rouges dans leur premier acte du match contre le Zimbabwe. Les joueurs de Valdo ont fait une entame très décevante. Logique avant tout. Puisque d'entrée, le sélectionneur avait aligné six joueurs à vocation défensive comme s'il jouait pour le nul. La conséquence a été beaucoup plus visible car les Diables rouges n'ont pas été à mesure de mettre en difficulté la défense du Zimbabwe. Pire, ils n'ont cadré aucune frappe.

Avec l'entrée de Junior Loussoukou, les Diables rouges ont retrouvé une âme

Manquant de rythme, le onze national, handicapé par la blessures après le premier quart d'heure de Marvin Baudry, tombe dans le piège à la 21e mn quand Khama Billiat a conclu de belle manière la première occasion franche des Warriors. Sur sa première frappe cadrée, le Zimbabwe était devant. Il avait même plus d'appétit puisque dans les minutes qui suivaient, il se créait une énorme opportunité de faire le break. Chansel Massa, très inspiré, a maintenu son équipe en vie en détournant la reprise du capitaine des Warriors à la 25e mn. La réaction de la seconde période a suffi pour éviter une deuxième défaite d'affiliée. L'entrée de Junior Loussoukou a donné une âme à cette équipe. Elle a enfin trouvé la clé pour mettre la défense adverse en difficulté.

Chansel Massa sauve le point du nul

Les Congolais égalisent dès l'entame de la seconde période. Merveil Ndockyt a pris les choses en main avant de délivrer une passe décisive à Thievy Bifouma qui, d'une frappe croisée, a remis les deux équipes à égalité. Il signe son deuxième but en autant de matches dans ces éliminatoires après cette seule frappe cadrée par les Diables rouges. A la suite de cette égalisation, les Congolais ont cru mieux faire mais Delarge Dzon a manqué l'occasion de 2-1. Junior Makiessé a tenté deux enveloppées qui n'ont malheureusement pas été cadrées. Les Warriors ont essayé de forcer la décision dans le dernier quart d'heure. Heureusement pour le Congo, Chansel Massa a une fois de plus sorti le grand jeu à la 76e mn pour sauver le point du nul.

« Je suis conscient que la tâche devient difficile car nous n'avons qu'un point. Mais rien n'est perdu. Nous ne sommes pas encore éliminés après ce match nul. Nous allons continuer à travailler pour gagner le prochain match à domicile contre le Liberia et gagner les deux autres matches qui viendront après. Il faut à tout prix se qualifier pour la CAN. On va se battre pour atteindre cet objectif », a déclaré Valdo Candido à l'issue du match