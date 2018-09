Angola: L'appui du FMI va rendre crédible la politique économique angolaise - Carlos Rosado

À cet effet, l'économiste a recommandé le renforcement des politiques de lutte contre la corruption et la bureaucratie, outre de l'engagement dans la construction d'infrastructures énergétiques, routières, d'approvisionnement en eau et d'autres indispensables pour la diversification de l'économie, notamment l'agro-industrie.

L'économiste a dit, à titre d'exemple, qu'avec l'appui du Fonds Monétaire International les Angolais auront accès à la publication des comptes de la Banque Nationale d'Angola et de Sonangol, car les réformes que le Gouvernement nécessite de faire ne sont pas faciles d'entreprendre, surtout dans une période où le gouvernement dépense plus que ce qu'il ne reçoit.

À l'occasion, le responsable a fait savoir que l'assistance technique et financière de cette institution internationale signifie que le gouvernement angolais a assumé un compromis public d'entreprendre les réformes que le pays nécessite, et rendra, à cet effet, l'économie nationale plus crédible et transparente.

Huambo — L'adhésion du gouvernement angolais au programme d'assistance financière du Fonds Monétaire International (FMI) et à l'appui technique de supervision aux comptes publiques va donner de la crédibilité à la politique économique angolaise et va aussi attirer les investisseurs étrangers.

