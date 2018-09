Angola: Les valeurs mobilières ont des codes internationalement reconnus

La note indique le Marché de la dette et valeurs de l'Angola a été admis le 29 juin dernier en tant que membre associé de l'Association of National Numbering Agencies (ANNA), une association internationale dont la mission est la normalisation des codes d'identification des valeurs mobilières à l'échelle mondiale.

En assumant la responsabilité d'attribuer les codes d'identification, l'institution se conforme à des normes rigoureuses et détaillées sur la manière de maintenir les exigences et les pratiques qui vont de pair avec les transformations qui s'opèrent sur le marché.

Ce code est une norme internationale utilisée pour l'identification unique des instruments financiers, y compris les actions, titres de créance et les dérivés, selon un communiqué de presse du marché de la dette et valeurs de l'Angola auquel l'Angop a eu accès lundi.

