Angola: La diplomatie angolaise tient à promouvoir l'image positive du pays

Le ministre a fait savoir que le succès de la diplomatie économique angolaise dépendrait notamment de la création des conditions dans le domaine de l'Energie et des Eaux, de l'Assainissement de base, de la débureaucratisation dans l'Administration publique, des reformes dans les secteurs de la justice, de la banque et des finances, et du rapatriement des capitaux.

Intervenant à l'ouverture du VIIe Conseil consultatif de son Ministère, qui se déroule sous la devise "Les Opportunités et les Défis à Venir", Manuel Augusto a également souligné la nécessité de procéder à la redistribution de certaines missions diplomatiques, à base des analyses objectives, en vue de réajuster les missions conformément aux objectifs géopolitiques et géostratégiques qui s'imposent actuellement.

Luanda — Le ministre angolais des Relations extérieures, Manuel Augusto, a plaidé lundi à Luanda pour la nécessité de réaliser une couverture régionale dans le but de promouvoir l'image positive de l'Angola et de relever davantage le prestige que le pays jouit à travers le monde.

Copyright © 2018 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.