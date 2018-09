Ile Maurice: Journée mondiale - «Le suicide n'est pas un choix»

Siddick Goodur, âgé de 58 ans, ne compte pas rester les bras croisés. Sa famille et lui, habitant la… Plus »

Befrienders. C'est ainsi qu'il a pu parler de ses problèmes et se sentir mieux. Et il n'est pas peu fier de pouvoir, désormais, venir en aide à d'autres personnes. Il dit être, aujourd'hui, un nouvel homme : «On ne vit qu'une fois. Il faut en profiter le maximum.»

On hésite souvent à parler du suicide, un acte perçu comme de la lâcheté. Or, souligne-t-il, ceux qui souffrent mentalement ont besoin d'aide en termes de soutien familial, amical, voire médical. Ce qui lui fait dire qu'à Maurice, il y a un manque de «psychological first aid».

Il insiste. «Le suicide n'est pas un choix, mais une absence de choix», affirme le Dr Vinod Ramkoosalsing, psychiatre et président de la Mental Health Federation. On célèbre, ce lundi 10 septembre, la Journée mondiale de prévention du suicide. Le thème, cette année : «Travailler ensemble pour lutter contre le suicide».

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.