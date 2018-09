Afrique: CAN Cameroun 2019 - La RDC frôle la défaite face au Liberia

Les Léopards sont passés à côté d'une douche froide face aux Lones Stars, le 9 septembre, sur une pelouse peu fameuse au complexe sportif Samuel-Doe de Monrovia. Menés à la marque juste après l'heure de jeu de la rencontre de la deuxième journée du groupe G des éliminatoires de la compétition, ils ont égalisé à six minutes de la fin du temps réglementaire.

Pour la rencontre, le sélectionneur Florent Ibenge a titularisé Anthony Mossi Ngawi et devant lui une défense à quatre avec Glody Ngonga à gauche, Djo Issama à droite ainsi que la paire Christian Luyindama et Wilfried Moke dans l'axe. Au milieu de terrain, Nelson Munganga a été chargé de la récupération, avec Jacques Maghoma comme relayeur et Fabrice Ngoma Lwamba pour animer le jeu à l'absence de Paul-José Mpoku, blessé à l'entraînement. Le trio d'attaque s'est composé de Jonathan Bolingi, Benik Afobe Tunani et Junior Kabananga.

La RDC a débuté la partie avec un bloc bas, sortant par des contre-attaques face à une équipe libérienne qui tentait de faire le jeu. L'on a noté une récurrence de pertes de balles du côté des Léopards qui se démenaient sur la difficile pelouse du stade Samuel-Doe. Jouant à domicile, dans un stade totalement acquis à leur cause et surtout en présence de la légende du football libérien devenue président de la République, George Weah, les Lones Stars ont ouvert la marque à la 63e mn par l'attaquant William Jebor de Wydad Athletic Club de Casablanca, au Maroc. Il a profité d'une erreur d'appréciation du défenseur central, Christian Luyindama, trompé par une aire de jeu parsemée d'aspérités.

Courant derrière un but dans un match apparemment à leur portée, les joueurs de Florent Ibenge ont tenté d'emballer la partie. Ce dernier a réajusté l'équipe en remontant d'un cran son bloc. Glody Ngonda et Issama, assez timorés jusque-là, ont commencé à apporter un surplus offensif dans les couloirs gauche et droit. Dans l'entre-temps, Meschak Elia, Britt Assombalonga et Chadrac Akolo ont fait leur apparition sur le terrain, synonyme de montée en puissance et en vitesse. Après une poussée soutenue, c'est Meschak Elia qui a égalisé à la 84e mn, d'une reprise de volée sur un centre de Glody Ngonda. Un but partout, c'est le résultat final de cette partie.

Partis pour gagner, les Congolais qui ont emmené quatre avant-centres types (Afobe, Bolingi, Kabananga et Assombalonga) se sont contentés d'un résultat d'égalité face à des Libériens derniers du groupe. Mais aucun d'eux n'a pu trouver le chemin des filets. Le coaching d'Ibenge a certes été payant avec l'entrée de Meschak à la place de Kabananga. Mais l'absence du buteur attitré des Léopards, Cédric Bakambu, a été patente. Auteur de treize buts en quinze rencontres avec Beijing Gouan en Chine, il n'a pas été retenu par Florent Ibenge pour ce match à cause d'une histoire rocambolesque de manque de passeport biométrique alors que toutes ses données se trouveraient au ministère des Affaires étrangères.

Pour les matchs de la troisième et quatrième journées contre les Warriors du Zimbabwe, le 10 octobre à Kinshasa et le 13 octobre à Harare, les Léopards feront œuvre utile de compter sur Cédric Bakambu et ramener dans le groupe les autres joueurs comme Marcel Tisserand de Wolfsburg, en Allemagne; Jordan Ikoko de Guingamp, en France; Gaël Kakuta de Rayo Vallecano, en Espagne; Arthur Masuaku de Westham, en Angleterre; Fabrice Nsakala d'Alanyaspor, en Turquie, et même l'ancien capitaine Youssouf Mulumbu qui vient de s'engager avec Celtic Glasgow pour deux saisons et disputera la Ligue des champions cette saison.

Réaction d'Ibenge...

Toutefois, la RDC ne revient pas bredouille de Monrovia, se contentant d'un point plutôt que de rien. « Le Liberia nous a un tout petit peu dominés en première mi-temps, mais nous sommes revenus. Nous encaissons un but au moment où nous étions mieux pour avoir rectifié à la mi-temps dans l'intention de gagner le match. Nous avions vraiment l'idée de le faire, malheureusement, nous avons encaissé ce but. Et ce qui est très intéressant, c'est le fait que mentalement, nous n'avons rien lâché et sommes revenus. Et quand nous l'avons fait, nous avions la possibilité de passer devant. Mais hélas... Quand vous n'avez pas la possibilité de gagner un match, il ne faut pas le perdre non plus », a-t-il déclaré à la presse après le match.

Avec ce résultat à égalité, la RDC garde la deuxième place du groupe G, le Zimbabwe ayant tenu le Congo Brazzaville en échec au stade Massamba-Débat par un but partout. Les Warriors sont premiers avec quatre points et un meilleur goal average (+3), devant les Léopards qui comptent quatre points également avec un goal average de +2. Les Diables rouges du Congo Brazzaville, coachés par le Brésilien Valdo, sont troisièmes avec un point (goal average -2) et les Lones Stars libériens coachés par James Debbah sont derniers avec un point et un goal average de -3.