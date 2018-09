Congo-Brazzaville/Zimbabwe: Une dizaine de blessés à l'entrée du stade Massamba-Débat

Le Dr Okandzé Elenga a, par ailleurs, souhaité que les responsables accordent l'attention au Centre médico-sportif en lui dotant du matériel dont il a besoin. Et ce, dans le but de permettre aux blessés de recevoir les premiers soins. « Quand on parle de volet santé, il est souvent négligé... La partie médicale, c'est d'avoir les moyens de la politique. Pour arriver à prendre en charge ce genre de personnes, il faut les moyens humains et matériels. Souvent les moyens humains, nous les avons parce que la Croix-Rouge et les pompiers nous viennent en aide. Mais l'accompagnement qui est le matériel fait parfois défaut », a expliqué le directeur du Centre médico-sportif.

« Je viens d'envoyer deux malades au niveau du CHU pour suturer les plaies. Il s'agit de grosses blessures très profondes qui ont besoin des sutures. Le premier a une blessure ouverte avec son fémur dehors. Je ne pouvais pas le suturer ici . C'était la même chose pour le second. Pour les autres, ce sont des blessures superficielles », a assuré le Dr Okandzé Elenga avant de poursuivre que deux qui souffraient des problèmes de respiration et de vertige étaient en observation.

« Beaucoup de gens voulaient suivre le match et puis il y a eu la bousculade à l'entrée du stade. Certains se sont retrouvés au sol, écrasés par leurs camarades. Et l'on s'est retrouvé avec des blessés », a expliqué le directeur du Centre médico-sportif. Selon lui, il n'y a pas de cas graves à signaler car il s'est agi des blessures légères sauf deux blessés qui ont été évacués au Centre hospitalier universitaire (CHU).

À l'entrée du stade, les personnes chargées d'assurer la sécurité des spectateurs en dehors des terrains ont chacun un rôle. Il y a d'une part des stadiers pour effectuer le contrôle des billets et, d'autre part, les policiers pour faciliter l'accès. Les deux services doivent travailler en intelligence pour éviter les cas de force majeur. Le 9 septembre, le système sécuritaire a fait défaut. Car avant même le coup d'envoi de la rencontre, le Centre médico-sportif affirmait avoir enregistré une dizaine des blessés à cause de la bousculade.

