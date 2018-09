Togo: Dialogue laborieux entre majorité et opposition

Les deux camps vont tenter de trouver un accord pour mettre un terme à plus d'un an de crise. Pas évident. La température était plutôt glaciale ce matin à l'hôtel du 2 février; rien à voir avec la climatisation.

Lors du sommet de Lomé en juillet dernier, une feuille de route a fixé le cap : organisation des élections législatives le 20 décembres et réformes constitutionnelles (limitation du mandat présidentiel et modification du mode de scrutin).

Côté gouvernement sont présents Gilbert Bawara, Pius Agbétomey, Payadowa Boukpessi et Damehame Yark. Les représentants d'UNIR (majorité présidentielle) sont Christian Trimua et Charles Kondi Agba, notamment.

