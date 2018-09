Afrique de l'Ouest: Emprunt Obligataire "TPBF 6,50% 2018-2025" - Première cotation

De ses dires, l'enjeu est de contribuer au financement du Plan national du développement économique et social (PNDES). Selon elle, il y a beaucoup de projets en attente de financement et il faut trouver des voies et moyens financiers à leur réalisation. Et l'Emprunt obligataire a annoncé Mme Semdé, est l'une des sources de financement.

C'est pourquoi, nous demandons aux entreprises de l'Union d'embarquer sur la même voie et venir sur le marché. Ainsi, nous pourrons créer de la richesse, de la croissance et contribuer au développement économique de nos pays", a-t-il dit.

L'annonce a été faite lors de la cérémonie de cotation par le Directeur Général de Coris Bourse, Mr Yacouba Saré. Selon lui, cette seconde étape consacre l'introduction de ces titres obligataires à la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRMV) de l'UEMOA en se les procurant à un taux de 6,50% par an et payable semestriellement.

