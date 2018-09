Congo-Kinshasa: Machine à voter - Des techniciens de la Céni à Séoul pour une mise à niveau

Bien après les explications des ingénieurs à l'usine où s'effectue le contrôle de qualité des kits complets de la machine à voter et après avoir répondu aux différentes préoccupations des participants, les techniciens de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) ont passé un moment d'essai pratique en simulant le fonctionnement de la machine. Il a été question, pour chaque technicien, de démonter et de monter une machine à voter. Ce transfert de compétence s'est déroulé dans une ambiance très instructive pour les agents de la Céni, à en croire le bulletin de cette institution.

Le renforcement des capacités a consisté principalement en une formation technique aux différentes composantes de la machine à voter et à la prise en charge des aléas techniques éventuels pouvant subvenir lors de l'utilisation de cette technologie. A cette occasion, deux ingénieurs sud-coréens de Miru System ont animé, à tour de rôle, cette formation. Ils ont présenté la machine à voter dans ses différents compartiments et ce, de façon concrète en dépiécant chaque partie tout en présentant son utilité et son fonctionnement pour qu'elle puisse jouer son rôle d'imprimante de bulletins de vote à l'aide d'un scanner incorporé.

