Congo-Brazzaville: Vie des partis - Guy Romain Kinfoussia rejette son éviction de l'UDR-Mwinda

Le remplacement de Dieudonné Mayadi par Denis Nguembo, qui serait l'un de ses amis, la création des structures parallèles dont la commission d'investiture, commission ad hoc déstabilisatrice de la cohésion et de l'unité du parti, le dénigrement des cadres dirigeants du parti, la falsification des documents du parti, notamment le logo et la carte de membre, prérogatives dévolues au seul Conseil national, ont été également relevés.

Joint au téléphone par la rédaction des "Dépêches de Brazzaville", Guy-Romain Kinfoussia a indiqué que la décision du Conseil national de son parti était un non-événement parce qu'elle n'est pas conforme aux textes fondamentaux régissant l'Union pour la démocratie et la République (UDR-Mwinda). Il a déclaré avoir été élu au cours d'un congrès et ne peut être démis que par cette instance.

