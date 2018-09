Congo-Brazzaville: Spectacle - Kevin Mbouandé conquiert le public ponténégrin

Pour tout dire, ce concert restera à jamais gravé dans la mémoire des Pontenégrins. Porté par une énergie débordante et une voix homogène, Kevin Mbouandé a amené ses fans au firmament. L'éclectisme et la qualité de ses chansons ont complètement séduit le public qui a chaleureusement salué sa performance tout en réservant un triomphe mérité à cette soirée.

L'artiste a entamé son concert en interprétant ses plus beaux morceaux parmi lesquels, le "Papa des papas", "Tonton partout-partout" et bien évidemment "Congo uni", une chanson qu'il considère comme un prêche pour l'amour du pays.

Après une grande animation des membres de son groupe Patrouille des stars et avec toute l'ascension sonore qui pouvait se développer, Kevin Mbouandé a fait son apparition sur scène. Comme pour tester la foule, il marque son entrée par le fameux cri du moment « "Okoméma Congo na mutu" » et soudain, l'antre du stade Tata Loboko paraît trop exigu pour contenir toute la foule extasiée.

Copyright © 2018 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.