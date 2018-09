Afrique: Election à la tête de l'OIF - La Rwandaise Louise Mushikiwabo sollicite la voix du Burkina

Et de poursuivre qu'elle a aussi décliné sa vision de la Francophonie, dans d'autres pays d'Asie du Sud-Est, d'Europe et du Moyen orient.

D'où sa présence au Burkina Faso pour recueillir auprès du chef de l'Etat et des autorités burkinabè, leurs visions sur la francophonie. « En tant que candidate africaine, je dois porter les ambitions et les valeurs des pays membres africains », a relevé Mme Mushikiwabo.

La ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Communauté de l'Afrique de l'Est du Rwanda, Louise Mushikiwabo, candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophone (OIF) compte sur les pays africains membres pour se hisser à la tête de l'institution.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a reçu en audience, le lundi 10 septembre 2018 à Kosyam, la ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Communauté de l'Afrique de l'Est du Rwanda, Louise Mushikiwabo.

