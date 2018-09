Burkina Faso: Réforme des forces armées nationales - Les députés s'informent de l'état de mise en œuvre

Le plan stratégique 2018-2022 a pour axes majeurs, le renforcement de l'éthique, la bonne gouvernance et la responsabilité. Il comporte 63 axes, 256 activités avec un coût global de 725 milliards 254 millions 753 mille FCFA dont plus de 60 milliards dépensés en 2018.

Pour lui, des acquis ont été enregistrés, mais des contraintes telles que l'insuffisance de moyens matériels et financiers demeurent. Il a laissé entendre que le contexte sécuritaire actuel du Burkina Faso est très préoccupant et commande une synergie d'action au niveau institutionnel afin de venir à bout de l'ennemi.

« L'Assemblée nationale va s'informer utilement à travers cet atelier, afin de mieux légiférer et accompagner les Forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leurs tâches », a-t-il souligné. Selon le ministre en charge de la défense, Jean-Claude Bouda, cet atelier est un exercice républicain de redevabilité.

Il est de son devoir, a-t-il poursuivi, de suivre les éléments de sa mise en œuvre et les insuffisances pour donner des observations pertinentes, afin que le budget 2019 consacré à l'armée soit conséquent et à même de permettre aux FDS de bien faire leur travail. De l'avis du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Bénéwendé Sankara, le Burkina Faso est en proie à une guerre imposée par des attaques au quotidien.

Les députés membres de la Commission défense et sécurité (CODES), la hiérarchie militaire et les cadres du ministère de la Défense nationale et des Anciens combattants (MBNC) sont donc réunis au sein de la représentation nationale, les 10 et 11 septembre 2018, pour examiner l'état d'exécution du plan stratégique pour la réforme des forces armées nationales (2017-2022).

L'Assemblée nationale et la hiérarchie militaire accordent les violons pour une gestion efficiente des Forces de défense et de sécurité (FDS) du Burkina Faso.

La Commission défense et sécurité (CODES) de l'Assemblée nationale du Burkina Faso organise, les 10 et 11 septembre 2018 à Ouagadougou, un atelier sur le suivi de l'exécution de la loi de programmation militaire quinquennale 2018-2022.

