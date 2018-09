Togo: Réunion du Comité de suivi de la feuille de route

Le Togo compte de plus en plus de Youtubeurs, observe mardi Togo Matin. Le journal a interrogé DSM32 l'un des… Plus »

Le Comité de suivi de la feuille de route se réunit avec les protagonistes de la crise togolaise depuis hier, lundi 10 septembre. Une première réunion pour évaluer ce qui a été fait depuis l'adoption de la feuille de route issue du 53e sommet des chefs d'Etat et de gouvernements de la Cédéao, le 31 juillet dernier, et faire avancer le processus. Cette réunion prépare une rencontre prochaine avec les deux facilitateurs, Nana Akufo-Addo du Ghana, et le professeur Alpha Condé de la Guinée.

Copyright © 2018 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.