Guinée: Un gendarme guinéen meurt en Centrafrique

"Le capitaine Amirou nous quitte après avoir accompli son devoir avec honneur, loyauté et patriotisme [... ] Sa bonne conduite sociale et professionnelle lui a valu, en tout temps, tout lieu et toute circonstance, la confiance de ses chefs hiérarchiques, l'administration et l'estime de des collaborateurs et compagnons d'armes", a dit pour sa part le Commandant Mamadou Yéro Sow, représentant du commandement du contingent guinéen en Centrafrique.

Il a commencé par travailler à Paoua à 397 kilomètres de la capitale en tant que chargé de l'analyse et de l'investigation criminelle. Quinze mois plus il sera muté à Bangui où il va servir jusqu'à son décès. Selon une note d'informations des Nations-unies transmis à Aminata.com, l'officier est décédé des suites d'un malaise, le 25 août dernier..

Le capitaine Amirou Diallo avait plus de 25 ans d'expériences dans les missions des Nations-unies à travers le monde. Après avoir servi dans les missions onusiennes en Sierra Leone, en 2002 et en Haïti en 2008, il a été affecté le 26 février 2017 à la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation en Centrafrique (MINUSCA).

