Somalie: Clarkston, la petite ville des Etats-Unis qui reconnaît le Somaliland

Certes ce n'est pas encore tout à fait la reconnaissance internationale qu'espère le Somaliland depuis son indépendance autoproclamée en 1991. En attendant, dans l'Etat américain de Géorgie, une petite bourgade de 12 000 habitants nommée Clarkston, près d'Atlanta, espère lancer un nouvel élan dans le concert des nations en sa faveur en reconnaissant officiellement son indépendance.

L'annonce a été faite le 5 septembre dernier depuis l'hémicycle du conseil municipal par le maire de Clarkston qui a tenu à donner toute la solennité nécessaire à l'événement. Devant quelques drapeaux agités par la diaspora, sa déclaration a été retransmise sur YouTube.

« Parce que la communauté internationale a été incapable de reconnaître son droit à l'autodétermination, a expliqué Ted Terry, le Somaliland n'a jamais reçu les aides qu'il mérite ».

Somaliland Ministry of Foreign Affairs and international cooperation is congratulating to the most deserving member, Ms. Samia Abdullahi Walanwal who initiated and led this campaign, and secondly all those other commendable activists of Somaliland Diaspora https://t.co/ZuKokFJ3xk

MFA Somaliland (@somalilandmfa) 5 septembre 2018

Le jeune édile américain de 35 ans justifie sa décision en assurant que « le Somaliland contribue à lutter contre la piraterie, le terrorisme, la pêche illégale, le stockage des déchets toxiques et beaucoup d'autres crimes. Et les immigrants du Somaliland, souligne-t-il, sont arrivés aux Etats-Unis avec une influence culturelle unique ».

Cette proclamation de Clarkston n'aura sans doute guère d'effet sur le droit international, mais, écrit l'agence de la diaspora du Somaliland, elle est le fruit du travail de lobbying intense d'activistes.