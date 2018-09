Maroc: Le président de la Chambre des représentants en visite à Canberra

Le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, a entamé, une visite de travail et d'amitié à Canberra, capitale de l'Australie, accompagné d'une importante délégation parlementaire comprenant Mhamed Chrourou, président du groupe Modernité et authenticité à la Chambre des représentants, Toufik Kamil, président du groupe du Rassemblement constitutionnel, Nouredin Moudian, président du Groupe Istiqlalien de l'Unité et de l'égalitarisme et Mohamed Moubdi, président du groupe Haraki.

Lors d'une entrevue qu'il a eue avec son homologue australien, Tony Smith, au siège du Parlement australien, et qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc à Canberra, Karim Medrek, M. El Malki a estimé que sa visite est d'autant plus pertinente qu'elle intervient suite à l'ouverture, en 2017, de l'ambassade d'Australie à Rabat, la première hors Afrique anglophone. « Une telle initiative revêt une portée politique significative, propice au renforcement des relations d'amitié qui unissent les deux pays depuis plus de 40 ans (...). Du reste, ces relations sont appelées à se consolider davantage avec la mise en place du groupe d'amitié Maroc au sein de la Chambre des représentants australienne et le lancement du Conseil d'affaires maroco-australien en 2016 ».

En soulignant l'importance stratégique de l'Australie dans la région Asie-Pacifique, M. El Malki a rappelé qu'en matière de politique étrangère, les deux pays partagent les mêmes fondamentaux, à savoir la centralité du référentiel onusien et le respect de la souveraineté et de l'intégrité des Etats.

« Le Maroc et l'Australie, a-t-il poursuivi, se rejoignent dans la priorité qu'ils accordent à l'agriculture, à l'extraction minière et au tourisme et ont un potentiel à exploiter dans les secteurs de la pêche et la gestion des ressources hydriques, ainsi que dans les domaines culturel et artistique (...). La diplomatie parlementaire est un vecteur crucial susceptible d'accompagner ces différents chantiers ».

De son côté, le président de la Chambre des représentants d'Australie s'est réjoui de la visite de M. El Malki en Australie. «Une opportunité de capitaliser l'embellie que les relations entre Canberra et Rabat ont connue ces deux dernières années », en partageant la volonté de son homologue marocain de bâtir une relation solide et durable entre les deux pays.

Etait également présent à la rencontre, le président du Sénat d'Australie, Scott Ryan qui a appelé avec le même enthousiasme à un partenariat maroco-australien qui transcende l'éloignement géographique.

Le président de la Chambre des représentants s'est, ensuite, rendu au « Mémorial de la Guerre » où il a déposé une gerbe en hommage aux soldats tombés lors de la Seconde Guerre mondiale.