Maroc: Le travail domestique - Les principales dispositions d'une loi qui ne fait pas l'unanimité

Si le Maroc (3-0 contre le Malawi) et l'Egypte (6-0 face au Niger) ont frappé fort après leur… Plus »

Pour ce qui est des congés rémunérés, la loi en question donne le droit aux employés, après six mois de travail, de réclamer des congés payés d'une durée minimale "d'un jour et demi de travail", mais également, une journée de repos rémunérée à l'occasion des fêtes religieuses. L'employé peut aussi demander un congé pour des raisons d'ordre familial, à l'instar des mariages ou des décès. Concernant les employées qui ont accouché, elles auront le droit, dans l'année qui suit la naissance de leur enfant, à un repos d'une heure par jour afin de leur permettre d'allaiter leurs nouveau-nés.

Outre le CDD qui doit comporter une période d'essai rémunérée de deux semaines, la loi réserve aux employés une indemnité égale à 96 heures de salaire pour la durée de travail effectif accompli sur cinq ans, et à 240 heures pour quinze ans de service, dans le cas d'un licenciement après un an d'emploi, sans oublier qu'ils peuvent également réclamer une attestation de travail à leurs employeurs à la fin de leur contrat. Cela dit, il est essentiel de noter que les employés ne pourront justifier que la période d'employabilité effectuée après le passage de la loi.

La loi 19.12 s'attaque également aux contrats de travail. En effet, suite à son application, les employeurs seront tenus d'être liés à leurs employés par un contrat de travail, rédigé en trois exemplaires et légalisé. L'un desdits contrats devra être impérativement remis à "l'inspection du travail compétente". S'il y a manquement à cette disposition, l'employeur devra s'acquitter d'une amende comprise entre 3000 et 5000 dirhams.

Dans une vingtaine de jours, le 2 octobre prochain, la loi 19.12 relative aux travailleurs et travailleuses domestiques entrera en vigueur. Votée il y a plus de deux ans afin d'encadrer juridiquement une profession qui en manquait singulièrement, elle régit le travail domestique tant des personnes majeures que mineures, mais de manière transitoire dans ce dernier cas. Décriée en partie par les ONG, elle a néanmoins le mérite d'exister et d'avoir été l'une des premières du genre dans le monde arabe.

Copyright © 2018 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.