Maroc: C'est parti pour les huitièmes de finale de la Coupe du Trône

La Coupe du Trône de football, édition 2017-2018, reprend ses droits à partir d'aujourd'hui avec la tenue des rencontres des huitièmes de finale qui se joueront, bien entendu, en une seule confrontation.

Le bal sera ouvert ce mardi avec le match qui mettra aux prises le Stade Marocain avec l'Ittihad de Khémisset, tombeur au précédent tour de l'AS FAR. Ce qui veut dire qu'il y aura lors du prochain tour soit une équipe de la division des Amateurs, soit une de la D2, toutes deux désireuses de prolonger au maximum leur campagne dans cette prestigieuse épreuve du football national.

L'autre match programmé mardi verra le Rapid Oued Zem partir avec les faveurs des pronostics en accueillant Wydad Témara. Mais gare à la surprise, vu que toute la pression de la partie sera sur les épaules des protégés du coach égyptien Tarik Mustapha.

Mercredi, deux matches sont à l'ordre du jour ; le premier sera une explication entre clubs de la D2, le Wydad de Fès et l'Olympique Dchira, et le deuxième sera une affiche du bon vieux temps entre le Raja et le KAC.

Si la première confrontation est à placer sous le signe de l'équilibre, la seconde s'annonce dans les cordes du Raja qui s'envolera juste après à Brazzaville en vue d'affronter dimanche prochain le Club Athlétique Renaissance Aiglons du Congo pour le compte des quarts de finale aller de la Coupe de la CAF.

Pour ce qui est des oppositions directes entre abonnés de la cour des grands, elles sont prévues jeudi avec OCS-HUSA et FUS-DHJ. Deux chocs où l'avantage du terrain ne devrait pas plaider outre mesure en faveur des formations qui reçoivent.

Quant aux deux dernières rencontres comptant pour ce tour, elles ont été ajournées. Ainsi, OCK-RSB aura lieu le 26 courant, alors que le match au sommet WAC-IRT a été reporté à une date ultérieure.

Il y a lieu de signaler que ces reports sont justifiés par l'engagement de la RSB et du WAC en compétition continentale. A l'instar du Raja, la Renaissance de Berkane jouera dimanche prochain au stade des Martyrs à Kinshasa l'AS Vita Club (1/4 de finale aller de la Coupe de la CAF), tandis que le Wydad aura à donner la réplique vendredi en déplacement à l'équipe algérienne de l'Entente de Sétif, match comptant pour les quarts aller de la Ligue des champions.

A propos du WAC, son calendrier pour la deuxième moitié du mois de septembre est chargé en matches. En effet, outre le match aller face à l'Entente de Sétif, il y aura le retour le 21 dudit mois, en plus de la Coupe arabe des clubs champions avec la rencontre Wydad-Ahly Tripoli, le 24 courant à Casablanca, et le match retour quatre jours plus tard au stade de Radès à Tunis.

Trois tableaux à élimination directe que les Rouge et Blanc devraient bien négocier.

Programme

Mardi:

16h00 : SM-IZK au terrain Ahmed Chehoud à Rabat

18h30: RCOZ-WST au terrain municipal à Oued Zem

Mercredi:

16h00 : WAF-OD au Complexe sportif à Fès

20h00 : Raja-KAC au Complexe sportif Mohammed V à Casablanca

Jeudi:

17h00 : OCS-HUSA au terrain El Massira à Safi

20h00 : FUS-DHJ au Complexe Prince Héritier Moulay El Hassan à Rabat

Mercredi 26 septembre:

18h00 : OCK- RSB au Complexe OCP à Khouribga

WAC-IRT reporté à une date ultérieure