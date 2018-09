Algérie: Sonatrach - Les journées d'information sur les opportunités d'investissement en septembre à Alger

La deuxième journée, consacrée aux tables rondes et aux débats, se penchera sur les problématiques qui nécessitent des solutions pour le renforcement et le développement des capacités nationales en mesure de maximiser le contenu local dans le plan de développement de Sonatrach.

Dans cette perspective, la compagnie nationale s'engage à apporter "tout le soutien nécessaire" pour l'impulsion et l'émergence d'une économie productive dans le secteur des hydrocarbures, fondée essentiellement sur l'investissement dans les services pétroliers, l'industrie de biens d'équipements et de sous-traitance industrielle, l'ingénierie industrielle et autres services techniques et de maintenance industrielle, a-t-on expliqué.

A cet effet, et pour atteindre cet objectif stratégique de 55% en 2030, la Sonatrach fait appel aux entreprises algériennes pour saisir les opportunités d'investissement qu'offre son plan de développement et s'impliquer "fortement" dans la réalisation des projets porteurs d'amélioration du niveau d'intégration industrielle nationale.

