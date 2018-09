Algérie: Temmar - Nouveaux quotas de logements pour la wilaya de Tébessa

Concernant le logement rural, le ministre a appelé à encourager les petites entreprises et les impliquer dans la réalisation de ce type de logement et a promis pour la wilaya "un nouveau quota de logements ruraux pour le début de l'année prochaine".

Au cours d'une séance de travail tenue, au siège de la wilaya de Tébessa, le ministre a ainsi annoncé l'octroi de 1000 aides supplémentaires au logement rural, 500 logements promotionnels aidés (LPA), 200 logements promotionnels publics (LPP) et 287 logements location-vente de l'Agence d'amélioration et développement du logement (AADL).

- Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé lundi que de "nouveaux et importants" quotas de logements seront réservés "avant la fin de l'année en cours" pour la wilaya de Tébessa afin de répondre aux besoins exprimés.

