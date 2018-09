Ile Maurice: Rapport Lam Shang Leen - Sanjeev Teeluckdharry irrite la majorité

«En réponse à votre lettre non datée (... ), je suis d'avis que, vu que l'affaire est devant l'instance juridique de la Cour suprême, depuis jeudi 6 septembre 2018, il m'a été conseillé de ne pas compromettre ma position juridique de matière précipitée.» Tels sont les propos de Me Teeluckdharry.

«Je ne peux comparaître devant votre conseil, étant donné que l'affaire est sub judice (NdlR : en cours de jugement).» Sanjeev Teeluckdharry ne compte pas fournir d'explications au Bar Council. L'Ordre des avocats l'a convoqué, dans le courant de la semaine, pour violation du code d'éthique. L'avocat et député a adressé deux correspondances au conseil, lundi 10 septembre, pour justifier son refus d'y être présent.

Que pense le Premier ministre du comportement de son député et des allégations faites contre l'ancien juge Lam Shang Leen ? Au bâtiment du Trésor, l'on ne veut se prononcer pour ne pas «aggraver une situation déjà compliquée». Quid du sort de l'avocat parlementaire au cas où il obtiendrait gain de cause par la justice ? «Il faudra attendre la décision de la Cour suprême», ajoute la source. Entre-temps, ses collègues de la majorité éprouvent du mal à cacher leur irritation.

Au niveau du Sun Trust, Sanjeev Teeluckdharry qu'on qualifie de récent adhérent du MSM et qui, en 2014, en était à sa première participation à une élection générale, ne serait plus en odeur de sainteté auprès de la direction. Le parlementaire qui n'aurait pas lésiné sur les moyens lors de la dernière campagne électorale serait d'ailleurs en rogne avec le parti qui l'aurait lâché à la suite du rapport de la commission d'enquête.

L'avocat qui multiplie les allégations contre le président de la commission d'enquête sur le trafic de drogue Paul Lam Shang Leen commence à irriter plus d'un au sein du gouvernement. «On peut bel et bien contester et tenter de laver son honneur mais il y a une manière de le faire», affirme un député de la majorité.

