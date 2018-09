Congo-Kinshasa: Une femme, un cœur, des oeuvres sociales - JEFIA - Ruth Ngwanza Isama à la rescousse des écoliers démunis

Cœur d'une femme, citoyenne, nationaliste et Chrétienne. Le cœur de la Présidente de "JEFIA", entendre Jeunes Filles en Action, Ruth Ngwanza Isama, Journaliste et Jeune femme de fer. Attentive aux pleurs des démunis de tout bord, elle n'a pas sommeil face à l'indifférence qu'expriment d'autres congolais vis-à-vis des écoliers vulnérables dont les orphelins.

C'est dans cette optique que s'explique la descente sur terrain qu'elle dû effectuer avec toute son équipe, hier lundi 10 septembre 2018, au complexe scolaire "Berrechith de Kalamu" en vue de la rescousse à ces enfants congolais dont la main est tendue à quiconque désire leur venir en aide. Convient-il d'ajouter que la Ministre Provinciale de l'éducation, du Genre, Famille et Enfants, Thérèse Olengha n'a pas hésité d'accompagner ces Jeunes Filles de fer ainsi qu'un partenaire, Docteur Onya Katako.

Ils ne sont pas nombreux ceux qui font pour leur, l'altruisme, à la rescousse de ceux qui ont la main tendue indépendamment de leur volonté. Elle, Ruth Ngwanza Isama et l'ensemble de ses collaboratrices membres de "JEFIA", ont fait des œuvres sociales leur cheval de bataille ; preuve de la joie partagée des Jeunes Filles en Action et, toujours, attentives aux malheurs des autres. Une semaine après la rentrée scolaire 2018-2019, elles ont, par le fait même, visé les écoliers en situation de vulnérabilité manquant des fondamentaux pour la reprise correcte de cette année scolaire. Hier, en effet, c'était le tour des élèves du complexe scolaire "Berrechith de Kalamu", au quartier Kimbangu, qui ont bénéficié des dons en nature dont des uniformes, sac-à-dos, stylos, papiers hygiéniques et autres fournitures scolaires. « Nous menons les actions pour aider les personnes qui sont dans les besoins.

Et dans le cadre du projet "Jefia/KELASI, nous avons eu à organiser une campagne de récolte des fonds pendant une semaine. On a vendu des papiers mouchoirs, ciré les chaussures, nettoyé etc... faute des partenaires. Avec les peu des moyens qu'on a pu réunir, nous avons pu repeindre cette école de Kalamu où sont scolarisés les enfants démunis. Nous avons pu réhabiliter des installations hygiéniques. Et aujourd'hui, il était question de remettre les guides scolaires à ces enfants, en nécessité », a laissé entendre la Présidente de cette structure sans but lucratif, Ruth Ngwanza. Et d'ajouter, « Nous sommes une structure des Jeunes Filles en action. Nous œuvrons dans l'humanitaire ».

Faut-il signaler que leur descente, à Kalamu, a été accompagnée par un de leur partenaire, Docteur Onya Katako Yasmine ainsi que son équipe qui a pu procéder à l'examen des enfants en termes de lutte contre Ebola, leur offrant de surcroît, des dons liés à l'hygiène et assainissement. La Présidente de la structure réitère, pour ce faire, et à l'équipe du Docteur Onya, et à la Ministre Provinciale de l'éducation, Genre, Famille et Enfants, Thérèse Olengha dont la promesse de venir en aide aux autorités de l'école visitée ne manquera pas d'être respectée, ses sincères gratitudes. Les enfants visités ont pu bénéficier entre autres des uniformes, sac-à-dos, stylos, papiers hygiéniques et autres fournitures scolaires. Ceux qui ont les moyens n'ont qu'à faire comme ces Jeunes Filles en Action, JEFIA ; mais aussi soutenir ces dernières qui sont, d'entrée de jeu, dans le secteur. Ne dit-on pas que les bonnes œuvres ne périssent jamais. Donner vaut mieux que recevoir.