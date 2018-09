Madagascar: Cyclisme / Championnats de Madagascar - Ravoatabia et Jean Marc, champions 2018Dina Razafimahatratra

Concernant la course en ligne de 142km qui s'est déroulée du coté de la route nationale numéro quatre, Ravoatabia s'est montrée intraitable en bouclant l'épreuve en 3h47mn07s. Il a remporté le sprint qu'il a engagé avec son cousin Emile Randrianantenaina du FCSA (3h47mn09s20) et Hasina Rakotonirina de la ligue du Vakinankaratra (3h47mn09s35).

Dans l'épreuve de la course contre la montre individuelle longue de 42,79 km du samedi 08 septembre, qui s'est courue sur le by-pass, la victoire est revenue au grand sprinter du FCSA, Jean Marc Rakotonirina qui a effectué un temps de 21mn02s62. Il a été suivi de près par le légendaire Jean de Dieu Rakotondrasoa alias Ravoatabia lui aussi du FCSA (21mn37s06) et de Mazoni Rakotoarivony du VCA (21mn54s97).

