Tunisie: Hédi Gaâloul blessé

Un derby tunisien entre l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel est au programme des quarts de finale aller de… Plus »

L'EST veut 40 mille billets contre l'ESS

Le Club Sportif d'Hammam-Lif et l'Espoir Sportif de Jerba ont fait match nul à Hammam-Lif. Nader Bouajila a ouvert le score pour l'ESJ. Seifeddine Kanzari a égalisé pour le CSHL. Enfin, le Club Athlétique Bizertin a été battu par le club libyen Al Ittihad de Tripoli par deux buts à zéro à El Menzah. Les buts ont été inscrits par Fayçal Badri sur penalty et Mohamed Zaâbia. Le CAB a aligné la formation suivante : Khemais Thamri-Mohamed Lahbib Yeken-Wissem Bousnina-Seddik Mejri-Wajdi Jabbari-Fedi Ben Choug-Alioune Cissé-Oussema Amdouni (Bilel Saïdani 46')-Houssem Habbessi-Jacques Medina et Othman Saïdi (Halim Darragi 46').

Houssam Zrelli et Ahmed Soula en première période, et Ghouma ont réalisé les buts gabésiens. Aussi, la JSK a battu l'OC de Kerkennah lors d'un match amical disputé dimanche à Kairouan.

