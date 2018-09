Tunisie: A la conquête de l'Amérique et de l'Inde

Un derby tunisien entre l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel est au programme des quarts de finale aller de… Plus »

Le secteur des dattes fait employer une main-d'œuvre nombreuse qui est mobilisée, notamment lors de la période de cueillette. Les dattes destinées à l'exportation passent par les unités de conditionnement pour les mettre dans des paquets portant le nom de la marque et de l'entreprise productrice. Le traitement des dattes dans les usines travaillant à plein régime lors de la campagne est fait selon les normes sanitaires et d'hygiène établies au niveau national.

Enfin, on peut citer aussi le marché indien qui a connu une évolution impressionnante des exportations tunisiennes avec un taux de 185.8% par rapport à la campagne précédente. Ce nouveau marché présente des potentialités énormes, ce qui permet aux exportateurs tunisiens d'améliorer leur chiffre d'affaires à l'export et d'exporter plus de quantités de ce fruit exquis.

D'après les chiffres disponibles, communiqués par le ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, les quantités de dattes exportées depuis le début de la campagne, soit du 1er octobre 2017 au 6 septembre 2018, ont été de plus de 125 mille tonnes d'une valeur de 734.6 millions de dinars contre 107 mille tonnes d'une valeur de 551.3 millions de dinars au cours de la même période de la campagne précédente.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.