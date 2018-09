Maroc/Egypte: L'Egypte et le Maroc en roue libre

Si le Maroc (3-0 contre le Malawi) et l'Egypte (6-0 face au Niger) ont frappé fort après leur défaite initiale, le Burkina Faso est en revanche tombé de haut en Mauritanie (0-2).

Les Pharaons atomisent le Niger (6-0) !

Après son fiasco au Mondial 2018, l'Egypte retrouvait la scène continentale en accueillant le Niger et les Pharaons n'ont pas tergiversé, offrant une victoire nette et sans bavure à leur nouveau sélectionneur Javier Aguirre (6-0). Rapidement en tête après un but de Marwan Mohsen (13e), les Egyptiens ont ensuite fait le trou par Ashraf (20e). Titulaire après avoir fait la paix avec sa fédération, la star Mohamed Salah a évidemment participé à la fête en signant un doublé (29e, 86e) et en délivrant deux passes décisives. En revanche, l'ailier de Liverpool a été mis en échec à deux reprises sur penalty, même s'il a transformé le second en deux temps à la 29e minute après que le ballon est revenu sur lui. Sur la fin, Salah Mohsen (73e), dont c'était la première cape, et le Gunner Elneny (90e+2) y sont également allés de leur but.

Le Maroc trois classes au-dessus

Après sa défaite au Cameroun (0-1) pour son entrée en lice dans le groupe B des éliminatoires de la CAN 2019, le Maroc s'est bien repris en surclassant le Malawi (3-0) à l'occasion de la 2e journée samedi à Casablanca. Séduisants et appliqués, dans la lignée de leur Mondial 2018, les hommes d'Hervé Renard ont pris l'avantage dès la 3e minute sur une percée de l'inévitable Ziyech (1-0).

Malgré les absences de Benatia, Da Costa et Boutaib, les Lions de l'Atlas ont totalement dominé ce match et En-Nesyri a logiquement enfoncé le clou en profitant d'une merveille de passe d'Hakimi, très en vue samedi (2-0, 42e). Préféré à El Kaabi, l'attaquant de Leganès s'est ensuite offert un doublé en convertissant un centre de Nordin Amrabat en deux temps (3-0, 78e).

Avec plus de réalisme, à l'image de ce lob de Belhanda détourné de justesse par un défenseur, et sans un penalty évident oublié sur Amrabat, l'addition aurait même pu être plus salée. Pas de quoi gâcher la joie des Marocains qui doublent leur adversaire du jour à la 2e place du groupe, juste un point derrière le Cameroun, qualifié d'office en tant que pays hôte.