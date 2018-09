Tunisie: Trêve de conservatisme - Le meilleur est à venir

A vrai dire, Faouzi Benzarti n'a rien changé au sein de l'équipe rentrante par rapport à son devancier Nabil Maâloul.

Il se comporte en véritable conservateur. Nous nous attendions à ce que le coach apporte sa touche à l'ensemble, la griffe Faouzi Benzarti. Malheureusement, il n'en fut rien. Deux joueurs au moins méritaient de figurer dans le onze de départ face au Swaziland. Nous pensons à Oussama Haddadi et Bassem Srarfi. Le premier a fait banquette et le second n'a été incorporé qu'en fin de rencontre pour jouer quelques bribes de minutes.

Pourtant, ni Ali Maâloul ni Anis Badri ne leur sont pas supérieurs. Haddadi a été élu joueur du mois à Dijon.

Quant à Srarfi, il a marqué de son empreinte la fin du match contre le Swaziland et a été à l'origine du penalty raté par Khazri. Ces deux joueurs méritent dorénavant une meilleure attention de la part du sélectionneur national. Maintenant, Faouzi Benzarti a le temps de revoir sa copie puisque les deux prochains matches auront lieu face au Niger en aller et retour avant le grand rendez-vous face à l'Egypte prévu au mois de novembre. C'est ce match face aux Pharaons qui demeure le plus important pour la sélection nationale. Il sera question de suprématie du groupe entre la Tunisie et l'Egypte. Faouzi Benzarti et ses troupes n'auront pas droit à l'erreur même si les deux pays en question sont les qualifiés potentiels à la CAN 2019 du Cameroun. Nous espérons que le sélectionneur national se remettra en question et changera d'attitude par rapport à certains joueurs, lui qui affirme tout haut que les plus en forme doivent jouer. Il faut maintenant qu'il allie l'acte à la parole.