Tunisie: Comment séduire la diaspora africaine

40 des lauréats retenus pour ce programme qui s'achève seront à Tunis cette semaine du 12 au 14 septembre, pour un dernier cycle de formation sur mesure, mais aussi pour avoir l'occasion de créer des réseaux transversaux, à travers l'Europe et l'Afrique, mais aussi à travers les six pays africains.

Conscient de la dynamique et de l'énergie du continent africain, ces jeunes, encore étudiants, chercheurs, ou déjà professionnels, souhaitent souvent créer une entreprise dans leur pays d'origine, autour de leurs savoir-faire économiques, scientifiques ou commerciaux. Et sont souvent rebutés ou découragés par des problèmes de financement, de formalités, de législations.

L'objectif de cette action est valeureux : il s'agit de contribuer à créer des emplois, de la richesse et de l'innovation grâce au transfert du savoir-faire des diasporas africaines diplômées d'Allemagne et de France, vers leurs pays d'origine, c'est-à-dire la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, le Mali, le Sénégal et le Cameroun. Autrement dit, il s'agit, par une batterie de mesures d'accompagnement et de soutien, d'encourager ces jeunes à investir dans leurs pays d'origine dans leurs domaines de compétence.

