Tunisie: Les municipalités maîtrisent-elles leurs syndicats ?

Banditisme ?

Un conseiller municipal d'une commune du Grand-Tunis en sait quelque chose. Souhaitant garder l'anonymat, il nous indique que «les syndicats se sont transformés, depuis la révolution, en véritable danger, pour ne pas dire poison, pour la majorité de nos municipalités, en ce sens que leur pouvoir a pris de l'ampleur et leur influence a outrageusement crû, au point qu'ils sont devenus incontrôlables, ou presque. Pour un oui, pour un non, ils provoquent un tollé, avant de se déchaîner et... bonjour les dégâts, puisqu'ils sont capables, croyez-moi, de paralyser tout l'appareil de la municipalité, aidés en cela par l'extraordinaire influence qu'ils exercent sur le personnel et, maintenant, malheureusement, sur le conseil municipal». Poursuivant ses révélations sensationnelles, notre interlocuteur est allé encore plus loin dans ce qui s'apparente à un procès, en affirmant que «les syndicats ont aujourd'hui leur mot à dire même dans les mutations des employés, l'octroi des grades et échelons, voire dans les concours de recrutement. Non, trop, c'est trop».

Et de conclure, encore plus dépité, en exhortant la tutelle et les autorités régionales «à réagir urgemment, et cela en couvrant les conseils municipaux, en les aidant à recouvrer leur autorité, afin de faire barrage aux agissements irresponsables des syndicats qui font, aujourd'hui, hélas, cavalier seul». Un appel émouvant qui sonne comme un cri d'alarme dans une conjoncture inédite qui ajoute aux souffrances de nos communes aux défis déjà aussi nombreux que capitaux dans la vie de tous les jours de leurs habitants.