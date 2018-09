Tunisie: Malek Jaziri rejoint le TOP 100

Un derby tunisien entre l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel est au programme des quarts de finale aller de… Plus »

Ils s'étaient qualifiés en s'imposant en quart de finale devant le Brésilien Bruno Soares et l'Anglais Jamie Murray sur le score de 2 à 1, en huitièmes de finale devant le duo Jhon Julien Roger (PB)-Hurya Tiko (Roum) 2-1 et en 32e de finale devant Keen Skopski (GB) et Neel Skopski (2-0).

L'aventure de Malek Jaziri et de Radu Albot a été stoppée par le duo brésilo-polonais Marcelo Melo et Oukasz Kubot vainqueur 6-7, 6-3, 3-6, jeudi dernier en demi-finale du tournoi des doubles messieurs.

