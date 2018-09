Madagascar: MAE - Un nouveau directeur de la communication

Le dernier Conseil des ministres a nommé le nouveau « patron » de la direction de la Communication du Ministère des affaires étrangères (MAE) en la personne de Ranaivosoloarimalala Edmond Marie.

Il succède ainsi à Ranaivomanana Olivier Volatahiana. Tous les deux étant des diplomates de carrière issus de l'ENAM. Ancien directeur de la communication internationale et de l'image de marque au sein du Secrétariat d'état auprès du MAE en charge de la coopération et du développement, le nouveau Dir Com a déjà servi au sein de la direction du protocole au lendemain de sa sortie de l'ENAM. Il avait poursuivi sa carrière au sein de la même direction en tant que Chef de service des relations avec les médias. Ranaivosoloarimalala Edmond ne s'occupera pas seulement de la communication du MAE. Il se chargera également de l'image de marque, un nouveau concept introduit dans ce département ministériel.

Guide diplomatique. Juriste de formation initiale, Ranaivosoloarimalala Edmond Marie a déclaré, lors de la passation de service d'hier, qu'il entend poursuivre les chantiers tracés par son prédécesseur Volatahiana Ranaivomanana. Le plus grand morceau de ces derniers sera la conception, la réalisation et la publication d'un guide diplomatique officiel du MAE avec le concours de BDI (Bureau des Iles). Il s'agit d'un projet consistant à mettre à jour les éléments d'information relatifs aux représentations diplomatiques et consulaires accréditées à Madagascar ainsi que ceux des ambassades et consulats du pays à l'extérieur. Comme son nom l'indique, le guide sera un outil d'information et d'orientation destiné aux « usagers » nationaux et internationaux.