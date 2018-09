Madagascar: Musique traditionnelle - Tsimihole fera résonner sa trompette à Isoraka

Il est un artiste engagé à travers ses textes. La pauvreté, le quotidien des paysans, la précarité de la vie rurale, voilà ce qu'il raconte dans ses chansons. Passionné de la trompette dès son jeune âge, un chanteur qui a vécu dans la zone australe du pays, Tsimihole fait découvrir sa musique dans la Capitale. L'artiste ne chante pas pour vite vendre. Passionné et perfectionniste, Tsimihole est très méticuleux dans ses compositions et ses arrangements.

Trompette toujours à la main, le musicien talentueux et hautement qualifié, originaire du Sud de la Grande Ile, Tsimihole,interprètera la musique «antandroy». Il montera sur l'estrade du « no comment bar » à Isoraka le jeudi 13 septembre. Sûrement le public entendra sa belle chanson «Mainte ty lamba». Un chant de la région Androy dans le Sud de Madagascar, qui évoque l'amour de la patrie et l'attachement aux traditions régionales. Tsimihole Tovondrafaly apportera son «tsapiky».

