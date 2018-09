Madagascar: Mission norvégienne / Enfants handicapés - Lancement officiel à Ambositra du projet « Miara-mianatra »

L'Amoron'i Mania figure parmi les zones bénéficiaires du projet « Miara-mianatra » dont le lancement officiel a eu lieu à Ambositra, la semaine dernière.

Le projet « Miara-mianatra », financé par la mission norvégienne et en partenariat avec le ministère de l'Education nationale et du ministère de la Santé a pour mission, d'intégrer tous les enfants en situation de handicap dans les écoles et de les prendre en charge. Autrement dit, ne pas exclure ces enfants du milieu scolaire. L' « Akany ny Marary » de Mahazoarivo Ambositra figure parmi les bénéficiaires de ce projet.

Renforcement. « Ce projet Miara-mianatra ne pourra que renforcer les activités de ce centre au profit de ces handicapés », se réjouit le père Rémi, directeur général du « Akany ny Marary ». D'autant plus que l'établissement dispose déjà des structures de base pour la mise en œuvre de ce projet. A noter également que dans le pays, la mission norvégienne gère de nombreux établissements spécialisés au profit des personnes en situation de handicap, comme à Antananarivo, Antsirabe et Fianarantsoa. Ce projet « Miara mianatra » ne fait alors que renforcer les activités de la mission norvégienne déjà fortement présente dans toute l'Ile dans le domaine social et celui de la santé et dont les impacts sont amplement ressentis auprès des populations cibles.