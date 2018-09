Madagascar: Partenariat BNI-CCI Toliara - Un coup de pouce pour les PME-PMI

Le climat des affaires s'est beaucoup amélioré depuis la construction de la Route nationale No 9 qui mène jusqu'à Morombe et Manja, deux centres d'activités commerciales importantes de la région. Au moins la moitié du chemin est bitumée. Bientôt, l'extension du port et de l'aéroport annoncent d'autres perspectives et potentialités pour Toliara. Sans parler de l'extraction minière qui abonde dans la région. La BNI s'est déjà préparée à cette multiplication d'activités, grâce à ses multiples produits (mobile-banking, cartes, divers crédits, les Packs, BNInet... ) mis en service pour sa clientèle.

Les prestataires de services, commerçants et industriels de la ville y trouvent leur compte. Le directeur général de la BNI, Alexandre Mey, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu dans la Cité du Soleil, pour concrétiser un projet de partenariat avec la Chambre de Commerce. Mercredi 5 septembre, la CCI s'est parée d'innombrables petits drapeaux et une décoration de grands évènements pour marquer la séance de signature de convention de partenariat.

