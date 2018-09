Madagascar: Les Malgaches unis autour des Barea - un exemple à méditer par les politiciens

Le football a réuni les Malgaches le temps d'un match.

Dans ces moments où l'on a le moral en berne et où l'on désespère de cette politique politicienne peu fédératrice, on a senti que nos citoyens étaient rassemblés dans un même élan. C'est cela qu'on voudrait voir dans beaucoup d'autres domaines pour que notre pays puisse aller de l'avant. On aimerait tellement que cette alliance et cet esprit de corps autour des Barea ne soient pas vains et qu'ils nous permettent d'aller de l'avant.

Les Malgaches unis autour des Barea ; un exemple à méditer par les politiciens

On pourrait dire que ce ne fut qu'un match de football, mais on n'a jamais senti un aussi fort engouement au sein de la population. Les véritables passionnés de football se sont retrouvés aux côtés de profanes, réunis autour de cet événement. On se plaît à penser que les Malgaches ont besoin de ce sentiment d'unité leur permettant d'atteindre un grand objectif. Les connaisseurs disaient que nos représentants faisaient figure de petits poucets face aux Sénégalais, mais nos compatriotes ont été galvanisés par l'enjeu.

C'est cette envie de voir leurs champions se dépasser qui a poussé ces dizaines de milliers de supporters à venir à Mahamasina. L'événement a été endeuillé par cette bousculade qui, quoi que l'on dise, est imputable à une mauvaise organisation. Les excuses faites n'effaceront pas les fautes commises par ceux qui en avaient la charge.

Cependant, malgré cela, on retiendra ce sentiment de joie qui a régné durant tout le match. Tout le monde à vibré, qui dans le stade, qui devant son poste de télévision et a, à la fin, a eu ce sentiment d'allégresse ressenti après avoir surmonté un obstacle. Notre équipe n'a pas gagné, mais elle a tenu la dragée haute à des mondialistes. Les petites mesquineries que l'on voit dans la vie politique actuelle sont oubliées quand on est tendu vers le même objectif. C'est un exemple sur lequel nos dirigeants doivent méditer.