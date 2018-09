Ile Maurice: Police - Série d'activités pour commémorer les 44 ans du Helicopter Squadron

communiqué de presse

Le Mauritius Police Helicopter Squadron (PHS) célèbre ses 44 ans d'existence le mercredi 12 septembre 2018. Pour commémorer cet événement, plusieurs activités échelonnées sur cinq jours seront organisées.

Ainsi, une collecte de sang a lieu aujourd'hui à l'Helicopter Squadron à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam à Plaisance. Une cérémonie officielle se tiendra le 12 septembre dans le hangar du PHS en présence du Commissaire de Police, M. Mario Nobin.

Une campagne de nettoyage vicinale de La Cambuse clôtura les activités dans le cadre de l'anniversaire du PHS. Par ailleurs, les officiers de cette unité ont organisé un déjeuner le 10 septembre à l'intention des enfants d'une ONG basée à Rivière des Anguilles.

L'Helicopter Squadron

Mis sur pied en 1974, l'escadron comprend quatre hélicoptères Chetaks, un Fennec et aussi Dhruv. En 1991, en vue de former les cadres de cette unité de l'aviation, une Helicopter Pilot Training School fut créée et douze pilotes ont été formés à ce jour.

Le PHS a pour vision d'être un 'ange aérien' pour les citoyens en détresse et de jouer un rôle responsable dans la lutte contre la criminalité. Le personnel de l'escadron s'efforce constamment de répondre aux attentes du peuple mauricien en créant un environnement sans crime, en aidant les citoyens en détresse et en offrant secours et assistance pendant les catastrophes naturelles.

Cette unité est également responsable de l'évacuation, de recherche et de sauvetage sur terre comme en mer. Les officiers mènent également conjointement avec l'Anti-Drug and Smuggling Unit le combat contre la culture du gandia. Autres rôles : patrouille routière et escorte de sécurité des convois, transfert des VVIP, des VIP et des fonctionnaires des ministères, et opérations de fret internes et externes.