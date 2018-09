Angola: Le bureau politique du MPLA élit son secrétariat

Luanda — Le bureau politique du Mouvement Populaire de Libération de l'Angola (MPLA) a élu lundi, à Luanda, son secrétariat, dans le cadre du VIème congrès extraordinaire de cette formation politique tenu samedi dernier.

Le congrès a élu João Lourenço comme leader du MPLA avec 2.309 voix des 2.442 délégués présents. Le Comité Central a choisi Luísa Damião et Boavida Neto, aux postes de Vice-présidente et secrétaire général respectivement du même parti, au cours du processus électoral réalisé le même jour.

La rencontre du Bureau politique a été présidée par le président du parti. Les membres de cet organisme national ont salué le déroulement du VIème congrès extraordinaire réalisé sous le thème : Avec la force du passé et du présent, construisons un avenir meilleur ».

Le bureau politique a élu Manuel Pedro Chaves, au poste de secrétaire en charge des Relations Internationales, Yolanda Gizela Ribeiro António dos Santos (Politique Sociale), Jorge Inocêncio Dombolo (Organisation et Mobilisation), Paulo Pombolo (Information) et Diógenes de Oliveira (Administration et Finances).

La vice-présidente du MPLA, Luísa Pedro Damião, accumule la fonction de secrétaire chargée de la Politique des cadres.

Ont également mérité la confiance du parti Salomão Loheto Xirimbimbi (secrétaire à la politique économique), Mário Pinto de Andrade (Questions Politiques et Electorales), Pedro de Morais Neto (Anciens Combattants et Vétérans de la Patrie), João de Almeida Martins (Reforme de l'Etat, Administration Publique et Communales).

Durant la session, l'organe a approuvé la désignation de Américo António Cuononoca pour diriger le Groupe parlementaire du MPLA, et la proposition de changement du présidium, Emília Carlota Sebastião Celestino Dias, pour la première vice-présidente, et Suzana Augusta de Melo, 2ème vice-présidente.

Le Bureau politique a encore approuvé la proposition de choisir Adriano Meireles Patrocínio au poste de directeur de cabinet du Président du MPLA.

Voici la composition du bureau politique du MPLA suivant le VIème Congrès Extraordinaire :

João Manuel Gonçalves Lourenço

Date de naissance : 05/03/1954

Lieu de naissance: Lobito (Benguela)

Niveau académique : Maître en Histoire

Luisa P. Francisco Damião

Née à Malanje, le 31/08/1963

Niveau académique : Maître en Sciences de Communication

Álvaro Manuel de Boavida Neto

Né à Huambo le 18/08/1959

Licencié en pédagogie

Adão Francisco C. Almeida

Né à Luanda 13/05/1979

Niveau académique: Maître en Sciences juridiques

Ana Paula Inês Dala

Née à Chibia (Huíla), le 16/11/1952

Post-graduée

Ana Paula Sacramento Neto

Née à Golungo Alto (Cuanza Norte) le 20/06/1962

Licenciée

Américo António Cuononoca

Né à Luena (Moxico), le 14/06/1963

Maître

António D. Pitra C. Neto

Né à Luanda le 12/02/1958

Licencié

Bornito de Sousa B. Diogo

Né à Malanje, le 23/07/1953

Licencié

Carolina Cerqueira

Née à Cuanza-Norte le 20/10/1956

Maître

Carlos Maria Feijó

Né à Luanda le 02/01/1963

Docteur

Daniel Félix Neto

Né à Saurimo (Lunda Sul) le 11/06/1979

Licencié

Diogenes E. Santo Oliveira

Né à Luanda le 30/03/1954

Licencié

Emília Carlota S.C. Dias

Née à Namibe le 14/06/1972

Licenciée

Ernesto Muangala

Né à Lunda norte le 31/07/1961

Licencié

Eugénio César Laborinho

Né le 10/01/1955

Licencié

Fernando da Piedade Dias dos Santos

Né à Luanda le 05/03/1952

Licencié

Gonçalves M. Muandumba

Né à Lunda Sul le 06/03/1957

Licencié

Gregório da C. Miasso

Né à Lunda Norte le 08/12/1984

Maître

Isaac F. Maria dos Anjos

Né à Bié le 08/03/1960

Licencié

José Carvalho Rocha

Né à Luanda le 30/03/1964

Maître

João Baptista Borges

Né à Luanda 04/01/1964

Licencié

João de Almeida Martins

Né à Luanda le 29/01/1964

Docteur

João Ernesto dos Santos

Né à Moxico le 15/01/1984

Technicien supérieur

Jorge Inocêncio Dombolo

Né à Bié le 22/08/1954

Licencié

Luzia Inglês

Née à Luanda le 11/01/1948

6ème année des humanités

Luís Manuel Fonseca Nunes

Né à Huíla le 29/09/1959

Licencié

Mário Pinto de Andrade

Né à Cabinda le 23/11/1957

Maître

Manuel Pedro Chaves

Né à Cuanza Sul le 24/11/1957

Licencié

Marcos Nhunga

Né à Cabinda le 13/11/1960

Licencié

Mara R. da Silva B. Quiosa

Née à Luanda

Maître

Manuel António Monteiro

Né à Huíla le 01/08/1966

Cycle secondaire

Manuel Nunes Júnior

Né à Benguela le 06/12/1961

Docteur

Maria Ângela T.A.S. Bragança

Né à Cuanza Sul le 06/11/1952

En cours de Maîtrise

Maria A. J: Sabina Baptista

Né à Namibe le 05/04/1961

Maître

Maria Isabel Malunga

Née à Lunda Sul le 13/03/1961

Licenciée

Maricel Marinho da Silva

Né à Cuanza Sul le 07/03/1978

Maître

Mário António S. Carvalho

Né à Luanda le 29/22/1951

Maître

Manuel Domingos Augusto

Né à Luanda le 02/09/1957

Licencié

M'Pinda Simão

Né à Uíge le 21/10/1949

Maitre

Norberto F. dos Santos

Né à Lunda norte le 15/01/1948

Etudes secondaires

Paulo Pombolo

Né à Uíge le 12/04/1962

Licencié

Pedro de Morais Neto

Né à Cuanza Sul le 15/06/1952

Licencié

Pedro Mutinde

Né à Cunene le 30/06/1954

Licencié

Pedro Sebastião

Né à Zaire le 06/11/1952

Licencié

Pedro Sebastião Teta

Né à Zaire le 28/04/1959

Docteur

Pedro Makita A. Júlia

Néé à Zaire le 12/12/1958

Maître

Pereira Alfredo

Né à Bengo le 22/10/1978

Docteur

Rui L.F. Pinto de Andrade

Né à Namibe le 02/12/1960

Licencié

Sílvia Paula V. Lutucuta

Née à Huambo le 14/07/1967

Licenciée

Sérgio Luther Rescova

Né à Uíge le 16/05/1980

Maître

Vigílio da R. Adriano Tyova

Né à Huíla le 25/03/1967

Maître

Virgílio de Fontes Pereira

Né à Luanda le 30/08/1959

Maître

Yolanda Gisele R.A. Santos

Née à Luanda le 05/12/79

Licenciée