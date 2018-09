Algérie: Natation/Championnats d'Afrique 2018 (400 m 4 nages) - L'Algérienne Nefsi Rania en or

Il s'agit de : Aymen Benabid, Ramzi Chouchar, Lounis Khendriche, Anis Djaballah, Nazim Benbara, Abderrazak Siar, Moncef Balamane, Abdallah Ardjoune, Mohamed Ryad Bouhamidi, Rafik Chouchar, Ali Betka et Bachir Moubarki chez les messieurs, ainsi que : Souad Cherouati, Amel Mellih, Rania Nefsi, Nesrine Medjahed, Madja Chebaraka, Imene Zitouni, Khensa Belkacermi, Amina Maldji, Meriem Chieck, Jihane Benchadli, Nerimene Hennouni, Serine Maldji et Sara Moulfi chez les dames.

Des absences de taille, qui ont obligé la sélection algérienne à revoir ses objectifs à la baisse, mais l'exploit de la jeune Nefsi Rania semble lui avoir redonné espoir, surtout que la compétition n'est qu'à son premier jour et que l'Algérie a engagé un nombre record de 25 nageurs, entre messieurs et dames.

Copyright © 2018 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.