D'autre part, les éléments de la protection civile ont eu à intervenir dans des habitations inondées, notamment celles situées au rez-de-chaussées d'immeubles, a-t-on fait savoir, signalant que des moyens humains et matériels importants ont été mobilisés pour cette opération, dont 20 camions de lutte contre les incendies, 20 pompes à eaux et 10 ambulances, pour parer à toute éventualité.

Plusieurs axes routiers, notamment au niveau de haï El Badr, Kouchet El-Djir et le 3ème boulevard périphérique reliant la cité El Djamel à hai Ellouz, ainsi que dans la commune d'Es-Sénia, Aïn El Beida, Sidi Chahmi, Oued Tlélat, Hassi Bounif, Hassi Ameur et Gdyel, ont connu des perturbations, a-t-on relevé, ajoutant que d'autres agglomérations ont également connu des perturbations dans la circulation automobile, notamment Derb, Emir Abdelkader, Boufatis et hai USTO et le centre-ville suite aux ruissellements.

