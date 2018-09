Tunisie: La faute aux constructions anarchiques

Un derby tunisien entre l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel est au programme des quarts de finale aller de… Plus »

Le ministre de l'Equipement, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Salah Arfaoui, a insisté, lors de cette réunion, sur la nécessité de prendre les précautions nécessaires pour l'identification des points bleus et d'informer la direction centrale pour trouver des solutions adéquates et d'intervenir d'urgence.

Les services concernés ont appelé à la nécessité de préserver la propriété publique des eaux, de juguler le phénomène de la construction et des lotissements anarchiques installés auprès des oueds, ainsi qu'au contrôle, curage et nettoiement des équipements du traitement des eaux pluviales, outre la suppression des obstacles contre l'écoulement naturel des eaux vers le déversoir final.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.