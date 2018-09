Tunisie: La centrifugeuse s'accélère

Un derby tunisien entre l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel est au programme des quarts de finale aller de… Plus »

Face à cette nouvelle campagne de désertions, le camp de la « légitimité » accuse Youssef Chahed de fomenter la division et de préparer un nouveau parti. Mais, autant les actuels députés du groupe de la « Coalition nationale » que ceux qui comptent les rejoindre affirment qu'ils ne nourrissent aucun engagement spécial en faveur de Youssef Chahed, mais qu'ils militent pour la stabilité du gouvernement et le sauvetage du pays. Quant à Khaled Chouket, il déclare, sans rire, que « seuls les rats quittent le navire en premier », et qu'il préfère quant à lui « l'honneur de mourir avec le navire que la honte de l'abandonner ».

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.