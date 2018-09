Tunisie: Nida Tounès sur la voie de l'effondrement

Un derby tunisien entre l'Espérance de Tunis et l'Etoile du Sahel est au programme des quarts de finale aller de… Plus »

"Nida Tounès a-t-il vécu ?". Ces propos tenus par Zohra Driss, démissionnaire du parti, nous les avions entendus, dès 2016, avec les premières défections. Pourtant, le parti est toujours-là, et a pu résister aux différentes tempêtes. Le parti a même réussi, quoi qu'on en dise, à gagner les élections municipales de mai dernier. Nida Tounès a su résister certes, mais cette fois la crise au sein du parti se rapproche du premier cercle de HCE. En direct, et imitant le ministre français Nicolas Hulot (toute proportion gardée), Wissem Saidi, invité de Midi Show, démissionne en direct. Wissem Saïdi faisait partie des proches de Hafedh Caïd Essebsi.

Outre le fait que l'exclusion de Youssef Chahed serait une situation inédite (un chef de gouvernement en exercice exclu par son parti !), ce «coup» politique très risqué de la part du clan HCE pourrait coûter très cher. Exclu, Youssef Chahed n'aura plus de compte à rendre à personne et il sera libre de tout engagement moral. Une liberté qui serait synonyme d'une plus grande force de frappe. Si en plus, il parvient à garder autour de lui les ministres nidaïstes, le chef du gouvernement risque d'achever définitivement le parti.

Attend-il de réunir suffisamment de soutiens autour de lui avant de claquer la porte du parti, ou bien attend-il "de meilleures propositions" de la part de ses frères ennemis? Toujours est-il que HCE veut prendre une longueur d'avance sur son rival, et rendre, une partie des coups reçus. Selon une déclaration du responsable de la communication au sein du parti, le député Mongi Harbaoui, Nida Tounès décidera du sort de Youssef Chahed dans les 48 heures à venir. "Le parti statuera sur la question d'exclusion de Youssef Chahed et des députés démissionnaires", a-t-il déclaré à Radio Mosaïque.

Pour les élections, comme cela a été le cas en 2014, chaque parti "sérieux" devra se présenter devant les électeurs avec un programme certes, mais aussi et surtout avec un leader. Il se pourrait bien que ce "leader" de circonstance soit l'actuel chef du gouvernement. Seul bémol à ce raisonnement, Youssef Chahed a habitué l'opinion publique par ses décisions "soudaines", mais semble également peut-être, pour certains, un homme qui "prend son temps". Pour d'autres, c'est un homme "hésitant". Malgré ses déboires avec Nida Tounès et avec le directeur exécutif du parti, faut-il rappeler que le chef du gouvernement est encore membre du parti ?

D'après Moncef Sellami, démissionnaire de Nida Tounès, d'autres défections suivront d'ici la rentrée officielle. Même s'ils répètent à qui veut bien les entendre que le nouveau bloc et les démissions en cascade ne signifient pas forcément un ralliement au chef du gouvernement Youssef Chahed, il est évident que certains signes ne trompent pas. La démission des huit députés de Nida est intervenue, à l'issue d'une entrevue avec le chef du gouvernement. De plus, les "fondateurs" de la Coalition nationale se projettent déjà en 2019, même si, encore une fois, ils ne l'avouent qu'à demi-mots.

Copyright © 2018 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.