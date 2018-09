Tunisie: On planche sur la migration dans les pays d'accueil

Lors de cette édition, qui regroupe 50 formateurs et une vingtaine d'intervenants tunisiens et étrangers, plusieurs thèmes seront abordés comme les politiques d'intégration, la contribution du secteur privé dans l'intégration des migrants, les initiatives de la société civile dans le domaine de la migration, l'approche locale sur la migration et autres.

A cette occasion, Meriem Chebbi, chargée de l'information à l'OIM Tunis, a souligné que cette édition examinera les moyens d'intégrer les migrants dans les pays d'accueil vu l'importance de ce sujet dans la conjoncture actuelle et la nécessité de l'aborder du côté économique, culturel et juridique.

L'intervenante a ajouté que les participants étudieront également l'efficacité des politiques migratoires adoptées par plusieurs pays afin de renforcer l'inclusion sociale des migrants.

De son côté, Fahd Trimeche, coordinateur général au cabinet du secrétaire d'Etat chargé de la migration et des Tunisiens à l'étranger a souligné que cette édition sera une occasion pour les cadres de l'Etat, les spécialistes, les chercheurs universitaires dans le domaine de la migration et les représentants de la société civile pour étudier le phénomène de la migration de manière scientifique ainsi que les politiques d'intégration adoptées par les gouvernements et le secteur privé.

Pour sa part, Lotfi Bennour, directeur général de l'Intes, a indiqué que lors de cette édition une lecture scientifique et objective sera faite du sujet de la migration.

A noter que l'école d'été sur la migration est une initiative lancée par l'OIM depuis trois ans en collaboration avec l'Intes en vue de renforcer les connaissances sur le domaine de la migration sous ses différents aspects.