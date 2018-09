Congo-Kinshasa: Plaidoyer de la CENCO auprès du président Lungu de Zambie

document

« Parrains naturels» de l'Accord de la Saint Sylvestre, signé le 31 décembre 2016 par les forces politiques et sociales parties prenantes au processus électoral en cours, les Evêques catholiques congolais ont rencontré, le week-end dernier, le président Edgar Lungu de Zambie, en sa qualité de «chairman» de la SADC en matière de Politique, et Défense. C'était pour lui confier leurs espoirs et inquiétudes au sujet du processus électoral.

A cet effet, ils ont noté comme avancées la renonciation de l'actuel Chef de l'Etat à un troisième mandat, l'audit, bien que contesté, du fichier électoral, la publication des listes provisoires des candidats à la présidentielle ainsi qu'aux législatives nationales provinciales.

Cependant, les notes noires telles que la machine à voter, l'applicvation sélective des mesures de décrispation politique, l'exclusion de plusieurs acteurs politiques du processus électoral, l'interdiction et la répression des manifestations publiques pacifiques empoisonnant terriblement le climat politique social.

D'où l'appel pressant lancé à la SADC pour désamorcer la bombe et politique avant qu'elle n'éclate et ne fasse des dégâts dans sous-région des Grands Lacs.

Bref, Edgar Lungu a été approché pour qu'il prenne à coeur son rôle «sapeur-pompiers»

INTRODUCTION

Nous, Evêques membres de la Conférence Episcopale Nationale du (CENCO), en tant que parrains de I'Accord de la Saint- (Accord du 31 décembre 2016), sommes préoccupés par l'état actuel processus électoral de notre pays.

Nous sommes convaincus que, seules les élections crédibles,

transparentes, inclusives et apaisées constituent la solution I'unique voie de sortie pacifique de la crise socio-politique traverse notre pays depuis 2016.

Considérant l'importance et le rôle de la SADC dans la sous-région,

nous voulons partager avec vous, en tant que Chairman de la TroÏka la SADEC sur la Politique, la Sécurité et la Défense, préoccupations concernant l'évaluation du processus électoral République Démocratique du Congo dans la conviction qu'avec collègues de la SADC, vous pouvez aider le Peuple congolais à de cette crise et à gagner le pari de I'organisation des élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, le décembre 2018.

I. POINTS 1. L'existence d'un fichier électoral audité;

2. Le respect des dates clé du calendrier électoral ;

3. La publication des listes provisoires des candidats à l' des députés provinciaux;

4. La publication des listes provisoires des candidats à l' des députés nationaux ;

5, La publication des listes provisoires des candidats à l' présidentielle;

6. La désignation du candidat du Front commun pour !e congo (Fcc),

plateforme électorale du président de la République en fonction;

7. Le financement progressif du processus électoral par Gouvernement 8. Le début d'affichage des listes électorales provisoires.

II. 1. L'existence d'environ 6 millions d'électeurs enregistrés dans fichier électoral sans empreintes digitales, ledit étant biométrique ;

2. La détermination de la CENI à utiliser la machine à voter I'absence d'un consensus des parties prenantes ;

3. La tension croissante du climat socio-politique:

1) faible mise en æuvre des mesures de décrispation de I' politique (cas emblématiques: prisonniers et exilés politiques);

2) les dénonciations par quelques parties prenantes de la de la CENl et des cours et rribunaux par le pouvoir en place ;

3) I'exclusion du processus électoral des quelques majeurs de I'opposition ;

4) les interdictions, les dispersions, les répressions des marches manifestations publiques organisées par les partis et politiques de l'opposition et les citoyens ;

5) la confiscation des médias publics au profit du pouvoir en place ;

La persistance de I'insécurité, notamment à I'Est de la Démocratique du Congo ;

Le retard d'inviter les missions internationales d' électorale. Pour gagner en transparence et en crédibilité, l' requiert le regard de tous ;

L'éventualité de rejeter des élections biaisées par beaucoup Congolais et par la communauté internationale

III. La CENCO recommande à la SADC d'accompagner le peuple congolais et processus électoral particulièrement sur les suivants .

1. Que Son Excellence Monsieur le Président de la Zambie et de la Troïka de la SADC sur la Politique, la Sécurité la Défense, puisse peser de tout son poids pour convaincre Gouvernement congolais à parachever la mise en æuvre mesures de décrispation politique selon I'Accord de la Saint et pour la tenue d'élections inclusives et apaisées;

2. lmpliquer les parties prenantes à trouver le consensus sur machine à voter/ou à recourir aux bulletins papiers, le cas échéant,

comme c'est prévu dans les tlgnes 38, 39 et 40 calendrier électoral;

3. Appeler la CENI à la clarification des cas des enregistrées dans le fichier électoral sans empreintes digitales ;

4. Appuyer I'accréditation des Observateurs électoraux tant qu'internationaux : du 08 novembre 2018 au 10 décembre 2019 (ligne du calendrier électoral);

5. Appeler la CENl à faire connaître à la MONUSCO et aux de la République Démocratique du Congo les besoins logistiques contribuer au déploiement des kits électoraux sur terrain;

6. Appeler toutes les parties prenantes à la tenue d'élections crédibles, transparentes, inclusives et apaisées, le décembre 2018.

Si les questions soulevées ci-dessus ne trouvent pas des réponses, nous risquons, soit de ne pas avoir les élections le décembre 2018, soit d'avoir des élections biaisées. Dans l'un l' cas, faute d'élections crédibles, inclusives et apaisées, République Démocratique du Congo risque de basculer dans la violence,

voire dans le chaos qui peut embraser toute la sous-région Grands-Lacs.

Kinshasa, le 07 SEPTEMBRE 2018

Mgr Fridolin Archevêque Coadjuteur de Vice-Président de la CENGO

Mgr Marcel UTEMBI Archevêque de Président de la CENCO