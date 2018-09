Congo-Kinshasa: Isaac Mbenza - Le Belgo-Congolais revient sur son départ de Montpellier

Montpellier enregistre le départ de l'attaquant international Espoirs belge Isaac Mbenza (22 ans) cet été. Sous contrat jusqu'en juin 2020 avec le club du président Laurent Nicollin, l'ancien joueur du Standard Liège et Valenciennes a été prêté avec option d'achat à Huddersfield Town. Le jeune joueur originaire de la RD Congo découvre le championnat outre-manche cette saison.

Si un transfert en Premier League est dur à refuser, Isaac Mbenza n'était pas contre une aventure prolongée à Montpellier. « Mais j'ai eu une mauvaise relation avec le coach. Cela a joué aussi pour que je parte », explique-t-il à La DH relayé par walfoot.

« Montpellier s'y retrouve également. Je n'avais plus qu'un an de contrat, je comptais prolonger mais il y a eu cette offre qui est venue à 10 jours de la fin du mercato en Angleterre.

Ils voulaient faire vite. Montpellier m'a laissé le choix. Ils auraient été contents que je reste. J'aurais prolongé. Cela aurait été avantageux. Soit je restais, soit je partais pour aller dans le meilleur championnat du monde. »

Que s'est-il passé entre le Diablotin et Der Zakarian? « Juste avant la dernière sélection en mars avec les Diablotins, après le match contre Dijon où on fait 2-2, j'ai eu une grosse altercation avec lui. On avait le match en main, on devait gagner ce match 100 fois.

J'ai manqué une occasion en tirant à côté à 10 ou 15 minutes de la fin alors qu'on menait encore 2-1 puis on a encaissé le 2-2. Le coach s'est énervé, a pété un plomb et m'a manqué de respect. Je n'ai pas trop apprécié. »

« Après, je peux comprendre qu'il soit énervé, c'était un match important pour tout le monde, moi, lui, le club. Mais il faut que cela reste dans le cadre du football, pas que cela aille au-delà de cela. On s'est expliqué après quelques semaines. Mais quelque chose s'était cassé. Ce n'était plus pareil. Après, je n'ai plus été titulaire que trois matches. »

Pourtant, Isaac Mbenza était l'un des meilleurs buteurs de l'équipe. « Oui. Je marquais pas mal de buts. En me mettant sur le banc, je ne comprenais pas forcément.

Sans prétention, c'est rare qu'un coach se passe de son meilleur buteur. C'est son choix, je le respecte, mais j'ai le droit aussi de ne pas l'accepter. C'était allé trop loin. Je n'étais pas content d'être sur le banc, c'est normal qu'un joueur ne l'accepte pas, sinon, c'est qu'il y a un problème. »