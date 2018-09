Niger: Les joueurs de la sélection nationale crient leur ras-le-bol

Les joueurs nigériens en ont ras-le-bol et ont tenu à le faire savoir. Sévèrement battus 6-0 samedi dernier par l'Egypte dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019.

Moussa Maazou et ses coéquipiers ont, à la fin du match, diffusé une vidéo sur les réseaux sociaux non seulement pour demander pardon au public sportif de leur pays, mais aussi et surtout dénoncer les conditions dans lesquelles ils évoluent en sélection.

« C'est vrai qu'on a perdu contre l'Egypte, contre une équipe mondialiste, et on n'a pas à rivaliser avec l'Egypte parce qu'on n'est pas dans les conditions. Ça fait deux ans qu'on joue sans prendre un seul franc. On vient jouer parce qu'on aime notre pays. Mais trop c'est trop, voilà pourquoi on a décidé de faire cette vidéo.

Si les conditions ne sont pas réunies et si les choses ne changent pas, moi j'arrête de venir en sélection », a lâché Moussa Maazou devant les caméras, visiblement soutenus par tous ses coéquipiers, également décidés à ne plus venir jouer si les choses ne changent pas.

Et d'ajouter « Haricot, de l'eau, de l'eau », pour évoquer la mauvaise qualité de leur alimentation en sélection alors qu'ils font du sport de haut niveau.

Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à recevoir 6 buts en un seul match.